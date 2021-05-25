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الإمارات تفتتح موقعاً إقليمياً لتطعيم مواطني الصين بلقاح سينوفارم

لقاح سينوفارم الصيني
لقاح سينوفارم الصيني
لقاح كورونا

الإمارات تفتتح موقعاً إقليمياً لتطعيم مواطني الصين بلقاح سينوفارم

أول خطوة تجعل من غير المقيمين مؤهلين لحملة التطعيم

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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تعتزم الإمارات بدء تقديم لقاح سينوفارم الصيني للمواطنين الصينيين الذين يزورون الدولة التي تعد مركزاً إقليمياً للسياحة والأعمال، في أول خطوة تجعل من غير المقيمين مؤهلين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن المواطنين الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين يحملون تأشيرة قصيرة الأجل، يمكنهم الحصول على جرعتين من سينوفارم في دبي، بموجب اتفاق بين الإمارات والصين لإطلاق موقع تطعيم إقليمي.

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وقادت الإمارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الذي أنتجته شركة الأدوية الصينية المملوكة للدولة Sinopharm، وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين Sinopharm وشركة التكنولوجيا Group 42 ومقرها أبوظبي.

قالت السلطات إن الدولة الخليجية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة، لقحت حوالي 73٪ من سكانها المؤهلين.

وسجلت الإمارات 1512 إصابة جديدة بكوفيد -19 أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 557.610 حالة إصابة و 1654 حالة وفاة.

وقالت الدولة الخليجية التي تقدم أربعة لقاحات، هذا الشهر، إنها ستبدأ في تقديم جرعة ثالثة معززة من لقاح سينوفارم.

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