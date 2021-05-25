"معدنية" تُعدل توصية تخفيض رأس المال للمرة الثانية

قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، تعديل توصية تخفيض رأس المال نظراً لما طرأ من خسائر وفقاً للقوائم المالية للربع الأول من 2021، وذلك للمرة الثانية بعد تعديلها عقب نتائج الربع الرابع من 2020.

وقالت "معدنية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التوصية بتخفيض رأس المال هي أن يصبح رأس المال بعد التخفيض 234 مليون ريال، بدلاً من 281.12 مليون ريال قبل التخفيض، بنسبة تخفيض 16.76% من رأس مال الشركة.

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وأضافت أن عدد الأسهم بعد التخفيض يصبح 23.4 مليون سهم، بدلاً من 28.11 مليون سهم قبل التخفيض.

وقالت "معدينة" إن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة نحو 47.12 مليون ريال.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء نحو 4.71 مليون سهم، من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم لكل 5.966 سهم.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كانت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة لتكون نسبة التخفيض 14.28% بدلاً من 7.4% في التوصية السابقة.

وقالت "معدنية" في بيان سابق، إن رأس المال بعد التخفيض يصبح نحو 240.96 مليون ريال، بدلاً من 281.12 مليون ريال قبل التخفيض، وبالتالي ينخفض عدد الأسهم إلى 24.1 مليون سهم، بدلاً من 28.1 مليون سهم قبل التخفيض.

وأضافت أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بنحو 40.16 مليون ريال، وذلك عبر إلغاء نحو 4.016 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض سهم لكل 7.001 سهم.

كانت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة، ومن ثَم زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية بقيمة 120 مليون ريال.