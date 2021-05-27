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أرباح طلعت مصطفى الفصلية ترتفع 19% إلى 28.5 مليون دولار

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
البورصة المصرية

أرباح طلعت مصطفى الفصلية ترتفع 19% إلى 28.5 مليون دولار

مبيعات الربع الأول ارتفعت 56% إلى 223 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من العام الجاري مبيعات عقارية بلغت 3.46 مليار جنيه (223 مليون دولار) مقابل 2.22 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 56%.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 31 مارس الماضي مبلغا وقدره 51.1 مليار جنيه (3.3 مليار دولار) تقريبا مقابل 49.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن ارتفاع رصيد الوحدات المباعة ناتج عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية.

وأضافت: إنه سيتم إثبات هذا الرصيد من الوحدات المباعة كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقا للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2021 حتى 2024.

وبلغت الإيرادات الإجمالية المحققة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 2.92 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 2.29 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 28%.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 447 مليون جنيه (28.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 375 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو 19%.

وبلغت صافي الأرباح المستقلة دون نتائج أعمال الشركات التابعة خلال الربع الأول من عام 2021 مبلغ 70 مليون جنيه مقارنة بحوالي 36 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو 94%.

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