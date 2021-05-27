استقالة 4 أعضاء من مجلس إدارة "الخضري"

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري "الخضري"، اليوم الخميس، عن استقالة 4 من أعضاء مجلس إدارتها.

وقالت "الخضري" في بيان على "تداول السعودية"، إن المهندس منصور عبدالرحمن القحطاني، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، والمهندس محمد بن حمود الدحملي، عضو مجلس إدارة مستقل، تقدموا باستقالتهم من عضوية مجلس الإدارة أمس.

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وأضافت أنه بتاريخ اليوم تقدم بالاستقالة من المجلس كل من الدكتور محمد عبدالعزيز الأنصاري، عضو مجلس إدارة مستقل، والمهندس تركي بن حمد بن محمد الجبرين، عضو مجلس إدارة مستقل، وذلك "لاختلاف وجهات النظر لأن حقوق المساهمين فوق كل اعتبار".

وأوضحت الشركة أن استقالة محمد الدحملي تعود لاختلاف وجهات النظر، بينما استقالة منصور القحطاني ترجع لظروف عائلية طارئة.

كانت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، قد أعلنت صباح اليوم الخميس عن قرار مجلس إدارتها بتعيين رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة لدورته الجديدة للفترة منذ 19 مايو 2021، لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن ذلك تعيين المهندس سعود ثويني الشمري، عضو مستقل، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين محمد سليمان العريني، عضو مستقل، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وأعلنت الشركة عن تعيين محمد سليمان العريني رئيساً للجنة المراجعة (عضو مستقل) بديلاً عن العضو المستقيل علي بن محمد العبيد.

كان جميع أعضاء مجلس إدارة "الخضري" قد تقدموا باستقالاتهم لظروف خاصة، وعقب استقالة مجلس إدارة "الخضري" في 4 أبريل 2021، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إدارة شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ودعوة الجمعية العامة للاجتماع لانتخاب مجلس إدارة جديداً.

يذكر أن شركة "الخضري"، أعلنت عن تعيين مكتب استشاري للقيام بأعمال التدقيق فيما يتعلق بمسؤولية مجلس الإدارة السابق والإدارة التنفيذية السابقة استكمالاً للأعمال والإجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة الحالية حيال هذا الموضوع.

وأعلنت شركة "الخضري"، أمس، عن عدم تمكنها من نشر النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، على موقع "تداول السعودية" في الوقت المحدد.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك لعدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية الأولية للفترات المنتهية في 31 مارس 2019، و31 يونيو 2019، و30 سبتمبر 2019، و31 ديسمبر 2019.

وكذلك الفترة المماثلة من العام 2020، على موقع السوق المالية في الوقت المحدد.