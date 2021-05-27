"ألفا ظبي" توسع محفظتها بصفقة استحواذ على أصول بـ 1,7 مليار درهم

أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة" التابعة لـ "الشركة العالمية القابضة" والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن اكتمال صفقة استحواذها على شركة "مربان" المملوكة من القطاع الخاص.

تأسست "مربان" عام 2006، وهي شركة استثمارية مقرها في أبوظبي، وتمتلك أصولاً خاضعة للإدارة بقيمة تقارب 1,7 مليار درهم إماراتي (500 مليون دولار).

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وتنشط "مربان" بصورة أساسية في قطاع الضيافة عبر مجموعة من الأصول بما في ذلك "منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات"، ومنتجعات "لاكشري كوليكشن الوثبة" الصحراوية، وعلامة "لو نوار كافيه" التجارية.

وفي شهر مارس المنصرم، وقعت "مربان" اتفاقية مع حاكم مقاطعة آتشيه الأندونيسية لبناء منتجع فاخر في المقاطعة.

وتمتلك "ألفا ظبي" سجلاً حافلاً في مجال تطوير الضيافة، حيث قامت بإنشاء العديد من الفنادق في دولة الإمارات، والمغرب، وروسيا، والمملكة المتحدة. وستسهم عملية الاستحواذ على "مربان" في تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجية التنويع التي تنتهجها "ألفا ظبي" من أجل توسيع محفظتها.

فتح أسواق جديدة

قال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "نحن متحمسون لاغتنام الفرص التي سيقدمها استثمارنا في شركة ’مربان‘ لتسريع وتيرة انتشارنا عالمياً. إذ تتمتع الشركة بمحفظة أعمال وأصول متكاملة، كما تمتلك مجموعة متميزة من مشاريع الضيافة التي يسعدنا أن نكون جزءاً منها، والتي ستعود علينا بفوائد جمة مثل تحسين شبكتنا وفتح أسواق جديدة أمامنا".

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفا ظبي القابضة": "تؤهلنا هذه الصفقة لتحقيق المزيد من النمو عبر اغتنام فرص جديدة في أسواق مختلفة من خلال محفظة ’مربان‘ الغنية بالأصول. ونحن نعمل عن كثب مع ’الشركة العالمية القابضة‘ لبناء محفظة متنوعة تتماشى مع تطلعاتنا الاستراتيجية وأهدافنا المستقبلية، كما نتطلع إلى التعاون الوثيق مع ’مربان‘ لتحقيق طموحاتنا المشتركة".

إلى جانب محفظتها المتميزة من أصول الضيافة، تمتلك "مربان" حصة 33% في شركة "القناة للسكر" S.A.E، أكبر مشروع تطويري لصناعة سكر البنجر في العالم؛ وحصة أقلية في "كلارنا"، إحدى أبرز شركات التكنولوجيا المالية التي تتبع استراتيجية "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" في أوروبا إلى جانب منتجات مالية أخرى.

توسيع المحفظة

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ "الشركة العالمية القابضة": "تسرنا المساعدة في تحديد أوجه التآزر بين ’مربان‘ و’ألفا ظبي القابضة‘ وتوحيد الشركتين معاً. وبصفتنا مساهماً رئيسياً في الشركة فإننا نتطلع قدماً إلى دعم فريق الإدارة في مواصلة مسيرتهم الناجحة وضمان قيمة مجزية طويلة الأمد لمساهمي ’الشركة العالمية القابضة‘. وتنسجم هذه الخطوة مع رؤيتنا لتطوير أعمال الضيافة وباقي القطاعات لدينا، وتوطيد علاقاتنا محلياً وإقليمياً. علاوةً على ذلك، يمثل استحواذنا على حصة في شركة ’القناة للسكر‘ – أضخم مشروع مستدام في العالم لاستخراج سكر البنجر – إضافة متميزة ومساهمة مهمة في برنامج الأمن الغذائي طويل الأمد في أبوظبي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051".

تسعى "الشركة العالمية القابضة"، بالاعتماد على نمو شركاتها التابعة مثل "ألفا ظبي"، إلى توسيع محفظتها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق بصفتها مساهماً بارزاً في مشهد الأعمال في أبوظبي والاقتصاد الإماراتي عموماً.

تضمّ "ألفا ظبي القابضة" أكثر من 40000 موظف، وتشارك في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع بما في ذلك العقارات متعددة الاستعمالات والمباني الشاهقة، والمجمعات السكنية، والبنية التحتية.