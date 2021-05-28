من دبي.. أول عملاق تكنولوجي يطلق منصة لدعم رواد الأعمال في المنطقة

أعلنت شركة "هواوي" الصينية، إطلاق منصتها الشاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة والمطورين في دبي، حيث تعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها أحد عمالقة التكنولوجيا العالميين في المنطقة.

وفي إطار هذه المبادرة، تسعى "هواوي" إلى تمكين ومؤازرة رواد الأعمال المبدعين في المنطقة، بما يساعدهم على تحقيق المزيد من التوسع والنمو من خلال الاستفادة من إمكانات وقدرات هواوي المتطورة وتقنياتها الداعمة.

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وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة "هواوي" لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "من دواعي فخرنا المشاركة في "إنوفيشن هب" مركز دبي المالي العالمي، وإطلاق منصتنا الشاملة الأولى من نوعها، لدعم وتمكين الشركات الناشئة والمطورين ورواد الأعمال في المنطقة".

وأضاف: يُشكّل مجتمع المتمرسين في التقنية ورواد الأعمال المزدهر، انعكاساً للمشهد الاقتصادي النابض بالحيوية، ونحن نرى أن من واجب الجميع، لا سيما الأطراف التي تمتلك الموارد وشبكة العلاقات الواسعة، تقديم العون والمؤازرة إلى جيل الغد من رواد الأعمال الناشئين"، بحسب ما نشرته صحيفة "الخليج".