الشركات الناشئة السعودية على موعد مع رقم قياسي جديد.. ماذا حدث؟

شهدت الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية 24 جولة تمويل تم الإعلان عنها في الربع الأول من هذا العام، حيث جمعت أعلى 5 جولات مجتمعة أكثر من 50 مليون دولار، عبر مجموعة محددة من القطاعات.

وفي عام 2020، زاد تمويل رأس المال الاستثماري في المملكة بنسبة 55%، ووصل إلى رقم قياسي بلغ 152 مليون دولار. مع بلوغ ثلث هذا المبلغ بالفعل في عام 2021 وما زال هناك 9 أشهر متبقية، السؤال هو: هل سيتفوق عام 2021 على الرقم القياسي بالفعل لمساحة المشاريع في المملكة العربية السعودية؟.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماجنيت MAGNiTT، فيليب بحوشي: "تشير هذه الارتفاعات القياسية إلى نظام بيئي مزدهر وناضج في المملكة العربية السعودية". وأضاف "في السعودية، نرى مؤسسين ومستثمرين وحكومات وعاملين يعملون معاً لحل نقاط الاختناق، والأرقام تدلل بقوة على ذلك".

في نهاية العام الماضي، توقعت ماجنيت أنه في عام 2021، سيتفوق النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية على مصر ويحتل المرتبة الثانية في رأس المال المستثمر.

أكبر التمويلات

وإلى ذلك، استحوذت شركة فوديكس Foodics، على الحصة الأكبر من عمليات التمويل خلال الربع الأول بعد أن أعلنت الشركة - التي تعمل في مجال توفير منصة لإدارة طلبات عمليات توصيل الطعام للمطاعم والأفراد ومساعدتهم على إدارة أعمالهم- جمع 20 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة ب في شهر فبراير الماضي لتمويل توسعها الدولي وزيادة حصتها السوقية في الأسواق التي تعمل بها.

فيما جمعت شركة التكنولوجيا الناشئة أزوم Azoom، نحو 9.5 مليون دولار في جولة تمويل رأس المال الأساسي، واحتلت شركة "ليندو" Lendo، للتمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية المركز الثالث بعد جمع تمويل بقيمة 7.2 مليون دولار من الفئة أ.

كما جمعت منصة زد Zid، نحو 7 ملايين دولار في جولة تمويل من الفئة أ، حيث توفر المنصة حل لكافة متاجر التجزئة التقليدية للتحول إلى العالم الرقمي عبر عدة نقرات بسيطة، ما يوفر لها موقع إلكتروني لعرض السلع، وحل للمدفوعات الرقمية، فضلاً عن المخازن وعمليات التوصيل للسلع.

وأخيراً جمع تطبيق التكنولوجيا المالية "هلا" HALA والذي يوفر بدائل الدفع للمتاجر نحو 6.5 مليون دولار.