البنوك العاملة في السعودية تحقق أرباحاً بنحو 17 مليار ريال في 4 أشهر

ارتفعت أرباح البنوك العاملة في السعودية 0.7% بما يعادل 111 مليون ريال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، لتبلغ 16.66 مليار ريال، مقابل 16.54 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لرصد صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفعت الأرباح 31.8%، بما يعادل 1.06 مليار ريال خلال أبريل من العام الجاري، لتبلغ 4.38 مليار ريال، مقابل 3.33 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

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ويشمل التقرير الأرباح قبل الزكاة والضرائب لعشرة بنوك وطنية، إضافة إلى فروع 14 بنكا أجنبيا مرخصا له في السعودية، فيما لا تشمل فروع البنوك في الخارج.

وجاءت أرباح البنوك الشهرية منذ مطلع العام كالتالي: 5.15 مليار ريال في يناير، ثم 3.11 مليار ريال في فبراير، و4.02 مليار ريال في مارس، و4.38 مليار ريال في أبريل.

وعن التطور الشهري خلال الفترة الممتدة من مطلع 1993 حتى أبريل 2021 (340 شهرا)، سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال يناير 2020، بنحو 5.23 مليار ريال، فيما سجلت خسائر خلال سبعة أشهر فقط.

أما لناحية التطور السنوي للفترة نفسها، فقد سجلت البنوك العاملة في السعودية أعلى أرباح في تاريخها خلال 2019 بنحو 50.32 مليار ريال، مرتفعة 4.5% (2.17 مليار ريال) عن مستوياتها المسجلة في 2018، البالغة 48.15 مليار ريال، التي تعد ثاني أعلى أرباح في تاريخ القطاع بعد 2019.