.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مدير الإمارات ريت: لجنة حملة الصكوك لا تمثل الشريحة الأوسع من المستثمرين

الإمارات ريت
الإمارات ريت
سوق دبي

مدير الإمارات ريت: لجنة حملة الصكوك لا تمثل الشريحة الأوسع من المستثمرين

اللجنة التوجيهية لم تقترح أي تعديلات من شأنها الانعكاس إيجابيا على الشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة Equitativa التي تقوم بإدارة الإمارات ريت، إن اللجنة التوجيهية التي تم تشكليها لحملة الصكوك لا تمثل الشريحة الأوسع من المستثمرين.

وأضافت أنها ترفض القيام بدفع ثمن الاستشارات المالية والقانونية وهو ما تطالب به اللجنة التوجيهية.

وأكدت شركة Houlihan Lokey التي تقدم المشورة للإمارات ريت أن اللجنة التوجيهية لم تقترح أي تعديلات من شأنها الانعكاس إيجابيا على الشركة أو المساهمين أو حملة الصكوك.

وأعلنت "الإمارات ريت"، الأحد الماضي، أن نحو 60% من حملة الصكوك أدلوا بأصواتهم مبكرا بخصوص عرض استبدال صكوك الشركة القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، بصكوك جديدة.

وقالت الشركة إن أكثر من 75% من هذه الأصوات جاءت لصالح العرض المقدم من الشركة، علما أن طلب الموافقة على عرض الاستبدال ينتهي يوم 7 من يونيو.

كانت مجموعة من حملة الصكوك تتضمن شعاع كابيتال شركة جي إف إتش، وأبردين ستاندرد أنفستمنتس، قد أعلنت الأسبوع الماضي رفضها للعرض، مؤكدة أنها بصدد التواصل مع الإمارات ريت لوضع شروطها لعملية إعادة الهيكلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات! شاهد بايدن وزوجته ونائبته يفاجئون مطعما.. دون كمامات!
الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا الجنرال تيفوس.. مرض قتل الملايين بروسيا ودول شرق أوروبا
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد