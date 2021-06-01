مدير الإمارات ريت: لجنة حملة الصكوك لا تمثل الشريحة الأوسع من المستثمرين

قالت شركة Equitativa التي تقوم بإدارة الإمارات ريت، إن اللجنة التوجيهية التي تم تشكليها لحملة الصكوك لا تمثل الشريحة الأوسع من المستثمرين.

وأضافت أنها ترفض القيام بدفع ثمن الاستشارات المالية والقانونية وهو ما تطالب به اللجنة التوجيهية.

مادة اعلانية

وأكدت شركة Houlihan Lokey التي تقدم المشورة للإمارات ريت أن اللجنة التوجيهية لم تقترح أي تعديلات من شأنها الانعكاس إيجابيا على الشركة أو المساهمين أو حملة الصكوك.

وأعلنت "الإمارات ريت"، الأحد الماضي، أن نحو 60% من حملة الصكوك أدلوا بأصواتهم مبكرا بخصوص عرض استبدال صكوك الشركة القائمة والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، بصكوك جديدة.

وقالت الشركة إن أكثر من 75% من هذه الأصوات جاءت لصالح العرض المقدم من الشركة، علما أن طلب الموافقة على عرض الاستبدال ينتهي يوم 7 من يونيو.

كانت مجموعة من حملة الصكوك تتضمن شعاع كابيتال شركة جي إف إتش، وأبردين ستاندرد أنفستمنتس، قد أعلنت الأسبوع الماضي رفضها للعرض، مؤكدة أنها بصدد التواصل مع الإمارات ريت لوضع شروطها لعملية إعادة الهيكلة.