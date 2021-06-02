إعمار العقارية تعين بنوكا لإصدار صكوك دولارية

قال مصدران مطلعان إن شركة إعمار العقارية بدبي عينت بنوكا من أجل إصدار صكوك مقومة بالدولار بحلول الأسبوع المقبل دون الكشف عن المبلغ المستهدف جمعه.

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وكانت آخر مرة طرحت فيها الشركة، التي شيدت برج خليفة أعلى مبنى في العالم، سندات دولية في 2019 وجمعت 500 مليون من خلال صكوك.

ولم ترد إعمار على الفور على طلب تعقيب من رويترز.

وخفضت ستاندر آند بورز تصنيف إعمار إلى‭‭BB+ ‬‬، وهو تصنيف عالي المخاطر، في يوليو تموز الماضي، بعدما تضررت أسهم قطاعات العقارات والاستهلاك من جائحة كوفيد-19 والقيود الناجمة عنها.

وتفيد بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف بأن الصكوك لأجل عشر سنوات التي صدرت في 2019 بعائد 3.875% يجري تداولها عند 101.3 سنت للدولار اليوم.

وأعلنت إعمار التي يمتلك فيها صندوق مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة 29.22%، الشهر الماضي زيادة صافي ربح الربع

الأول ثمانية بالمئة إلى 657 مليون درهم (178.88 مليون دولار)، وهو ما وصفه محمد العبار مؤسس الشركة بأنه يضاهي نتائج ما قبل الجائحة في 2019.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن الشركة ووحداتها تدين بمبلغ 817.25 مليون دولار.

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار بنسبة 8% لتصل إلى 657 مليون درهم لتأتي أقل من توقعات المحللين عند 766 مليون درهم.

وذكرت الشركة أنها قامت بتغيير سياسة الاعتراف بالإيرادات لشركة إعمار مصر بأثر رجعي بحيث تكون نافذة اعتبارا من نهاية مارس الماضي، وهو ما نتج عنه تسجيل تخفيض في أرباح الربع الأول من العام الماضي بواقع 200 مليون درهم.

من جهة أخرى ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 20% لتصل إلى 780 مليون درهم.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 16% لتصل إلى 318 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع إيرادات التأجير الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى 900 مليون درهم.

كما تراجعت المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 21% لتصل إلى 166 مليون درهم. وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى انخفاض هامش الربح إلى 72% مقابل 74.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.