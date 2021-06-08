الرقابة المالية المصرية تمد مهلة استحواذ "الدار العقارية" على "سوديك"

أعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم شركة الدار العقارية بطلب لمد المهلة المقررة لتقديم عرض لشراء ما لا يقل عن 51% من شركة السادس من أكتوبر "سوديك" لإنهاء أعمال الفحص النافي للجهالة .

وقالت الهيئة، في بيان، إنها قررت مد المهلة شهرا من تاريخ انتهاء المهلة الأولى في 14 يونيو الحالي.

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تلقت شركة "سوديك" في 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيهاً للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية، حينئذ، إن هذا العرض المحتمل سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين لم تسمهم بعد.

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل نافى للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد اطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة بأن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آى جى تى للاستثمار بنسبة 7%.

أفصحت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك عن نتائج الأعمال غير المدققة للقوائم المالية خلال الربع الأول من 2021.

وبحسب بيان أرسلته “سوديك” للبورصة المصرية، أمس الاثنين، أظهرت القوائم المجمعة تحقيق صافي ربح بقيمة 100 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021 مقابل 30 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020.

وقفزت إيرادات “سوديك” خلال الفترة المذكورة إلى 848 مليون جنيه، مقابل 528.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.