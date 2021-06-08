نظام تشغيل آبل iOS 15.. سيري يعمل دون اتصال بالإنترنت

يعالج المساعد الرقمي من شركة أبل المسمى سيري Siri الصوت عبر الجهاز افتراضيًا في iOS 15، مما يعني أنك ستتمكن من استخدام الميزة دون اتصال إنترنت نشط.

وبفضل التطورات في التعلم الآلي، بدءًا من iOS 15، يستجيب سيري لطلبات المستخدمين حتى دون الوصول إلى الإنترنت.

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وتقول آبل إن الترقية تجعل سيري أسرع أيضًا، وإن معالجة الصوت عبر الجهاز يجعل استخدام سيري أكثر خصوصية.

ويتبع ذلك تفضيل الشركة الراسخ لتنفيذ ميزات التعلم الآلي عبر الجهاز، بدلاً من إرسال البيانات بعيدًا إلى السحابة لتتم معالجتها، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وقالت شركة آبل في بيان صحافي "يعالج هذا أحد أكبر مخاوف الخصوصية للمساعدين الصوتيين، وهو التسجيل الصوتي غير المرغوب فيه.

وإذا لم يكن لديك اتصال بالإنترنت، فلن تتمكن من تنفيذ وظائف سيري معينة، مثل البحث في الويب.

ولكن يمكنك استخدام المساعد الرقمي من آبل لأداء مهام التنقل البسيطة، مثل التحكم في الموسيقى وفتح التطبيقات وضبط المؤقتات وما إلى ذلك.

ويعتبر الوصول إلى هذه الوظائف في وضع عدم الاتصال خطوة مفيدة لإمكانية الوصول أيضًا. ومع ذلك، لن تتوفر هذه الميزة إلا عبر أجهزة آيفون وآيباد العاملة بشريحة A12 Bionic أو الأحدث.

نتيجة لذلك فإن الميزة متوفرة لأجهزة iPhone XS و XS Max و XR و iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max و iPhone SE (الجيل الثاني) و iPhone 12 و 12 Mini و 12 Pro و 12 Pro Max و iPad Mini (الجيل الخامس) و iPad Air (الجيل الثالث والرابع) و iPad (الجيل الثامن).

يصل سيري إلى الأجهزة الخارجية، وذلك بحسب ما أعلنت آبل في كلمتها الرئيسية في WWDC.

وسيكون صانعو ملحقات HomeKit قادرين على دمج سيري في منتجاتهم بدءًا من وقت لاحق من هذا العام. ويتم توجيه المساعد الصوتي عبر HomePod إذا كانت الأجهزة متصلة بشبكتك.

ولم تصدر آبل قائمة شاملة بالأجهزة والعلامات التجارية التي تدعم سيري. وقامت الشركة بتجربته عبر منظم حرارة Ecobee خلال عرض WWDC الرئيسي.

كما أعلنت عن دعمها لـ Matter – وهو معيار جديد للتشغيل البيني يضم لاعبين كبارا مثل أمازون وغوغل وسامسونغ – لذلك فإن هذا المعيار يأتي مع iOS 15.

وتقول آبل إن سيري عبر الأجهزة الخارجية يدعم الطلبات الشخصية والاتصال الداخلي وأجهزة ضبط الوقت وأجهزة الإنذار، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مطورو الأجهزة جزءًا من برنامج MFi من آبل لملحقات HomeKit، ويظل المستخدمون بحاجة إلى HomePod أو HomePod mini في منازلهم.