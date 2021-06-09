" ميبل" تعرض الاستحواذ على "داماك" وسجواني يغادر مجلس الإدارة

‫عرضت ميبل إنفست‬⁩ المملوكة لحسين سجواني شراء كامل أسهم ⁧‫شركة "داماك العقارية" ومقرها دبي،‬⁩ معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ⁧‫سوق دبي المالي.‬⁩

وتقدمت شركة MAPLE INVEST بعرض طوعي ومشروط للاستحواذ على أسهم في رأس المال المُصدَر والمدفوع من "داماك العقارية"، والذي سينتج عنه ملكيتها لما لا يقل عن 90٪ من الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة "داماك العقارية".

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في حال نجاح الاستحواذ على 90% من "داماك"، ستقوم "ميبل" بالاستحواذ الإلزامي على بقية الأسهم على سعر 1.30 درهم للسهم.

وفي حال موافقة جميع مساهمي "داماك"، باستثناء مصلحة مقدم العرض النهائي، فإن القيمة الإجمالية للعرض ستكون 935،454،406 درهم، بحسب العرض الذي اطلعت العربية.نت على نسخة منه.

ويشير العرض إلى أن "ميبل" تلقت قبولاً ساريًا بخصوص 114.580.313 سهم من داماك، تمثل 1.894٪ على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للشركة، والتي إذا تمت إضافتها إلى حصة "ميبل" البالغة 88.1% ستصل الحصة النهائية إلى 90٪ على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر لشركة داماك.

وقد تقدم سجواني باستقالته من رئاسة مجلس إدارة ⁧‫"داماك"‬⁩ لتلافي تعارض المصالح بعد عرض الاستحواذ.