رئيس منتجي الأسمنت بمصر للعربية: مقترح بخفض الإنتاج بـ 30%
مدة تطبيقه قد تصل إلى عام
قال مدحت إسطافانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات المصري، إن المقترح الذي أقرته لجنة الصناعة بمجلس النواب سيساهم في خفض إنتاج الأسمنت في مصر بمتوسط 30%.
وأضاف في حديثه مع العربية أن قطاع الأسمنت في مصر يعاني منذ 4 سنوات نتيجة أن 40% من إنتاج المصانع فائضة عن حاجة السوق.
وأقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب مقترحا لخفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 10% على الأقل نتيجة وفرة المعروض.
وبموجب الصيغة التي جرى اقتراحها الشهر الماضي، فإن كل مصنع أسمنت سيخفض الإنتاج بمقدار أساسي يبلغ 10.5 % بالإضافة إلى خفض إضافي بنحو 3.7% لكل خط إنتاج عن كل عام تم تشغيله فيه وهو ما سيصل بالتخفيضات الى ما لا يقل عن 14 %.
وأشار إلى أنه في حال إقرار هذا القرار فإن جهاز حماية المنافسة سيتولى الإشراف عليه بنفسه، متوقعا أن تكون مده تطبيقه بصورة مبدئية عام.