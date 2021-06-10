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رئيس منتجي الأسمنت بمصر للعربية: مقترح بخفض الإنتاج بـ 30% 

اقتصاد مصر

رئيس منتجي الأسمنت بمصر للعربية: مقترح بخفض الإنتاج بـ 30%

مدة تطبيقه قد تصل إلى عام

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دبي - العربية.نت

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قال مدحت إسطافانوس رئيس شعبة منتجي الأسمنت في اتحاد الصناعات المصري، إن المقترح الذي أقرته لجنة الصناعة بمجلس النواب سيساهم في خفض إنتاج الأسمنت في مصر بمتوسط 30%.

وأضاف في حديثه مع العربية أن قطاع الأسمنت في مصر يعاني منذ 4 سنوات نتيجة أن 40% من إنتاج المصانع فائضة عن حاجة السوق.

وأقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب مقترحا لخفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 10% على الأقل نتيجة وفرة المعروض.

وبموجب الصيغة التي جرى اقتراحها الشهر الماضي، فإن كل مصنع أسمنت سيخفض الإنتاج بمقدار أساسي يبلغ 10.5 % بالإضافة إلى خفض إضافي بنحو 3.7% لكل خط إنتاج عن كل عام تم تشغيله فيه وهو ما سيصل بالتخفيضات الى ما لا يقل عن 14 %.

وأشار إلى أنه في حال إقرار هذا القرار فإن جهاز حماية المنافسة سيتولى الإشراف عليه بنفسه، متوقعا أن تكون مده تطبيقه بصورة مبدئية عام.

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