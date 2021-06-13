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"سدافكو" توصي بتوزيع 96 مليون ريال على المساهمين

سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"
سوق السعودية

"سدافكو" توصي بتوزيع 96 مليون ريال على المساهمين

حصة السهم من التوزيع 3 ريالات

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2021، بواقع 95.99 مليون ريال.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 3 ريالات، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%، ولذلك لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 31.99 مليون سهم.

وتكون الأحقية لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة بعد الحصول علي الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة.

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وذكرت الشركة أنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

كانت "سدافكو" قد وزعت أرباح بذات القيمة، عن نصف السنة المالية الأول من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 سبتمبر 2020.

وتراجع صافي أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1.59% في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2021، ليسجل 260.89 مليون ريال، مقارنة بنحو 265.11 مليون ريال أرباح السنة المالية بنهاية مارس من 2020.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام حتى نهاية مارس من العام التالي.

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