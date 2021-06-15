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مصر.. أرباح "بالم هيلز" تقفز 157% بالربع الأول من 2021

عقارات مصر بالم هيلز
وحدات عقارية تابعة لشركة بالم هيلز
البورصة المصرية

مصر.. أرباح "بالم هيلز" تقفز 157% بالربع الأول من 2021

تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ نحو 217.29 مليون جنيه

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "بالم هيلز" للتعمير، المدرجة في البورصة المصرية، ارتفاع أرباحها بنسبة 156.8%، على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقالت الشركة في بيان تلقته البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من تحقيق صافي ربح بلغ نحو 217.29 مليون جنيه خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ نحو 84.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من 2021 لتصل إلى 1.97 مليار جنيه، مقابل 1.13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل زيادة قيمتها 0.84 مليار جنية بنسبة نمو بلغت نحو 74.33%.

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وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد ارتفع صافي الأرباح خلال نفس الفترة إلى 90.72 مليون جنيه، مقابل نحو 72.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 25.2%.

وخلال العام الماضي، تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت قيمتها نحو 717.76 مليون جنيه بعد الضريبة وحقوق الأقلية، مقابل أرباح بلغت 846.78 مليون جنيه خلال العام 2019 مسجلة تراجعاً بنسبة 18%.

كما تراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 5.21 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت نحو 6.22 مليار جنيه خلال العام 2019 بنسبة انخفاض بلغت نحو 19.38%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحاً بلغت قيمتها نحو 562.43 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 579.9 مليون جنيه خلال العام 2019 مسجلة تراجعاً بنسبة 3%.

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