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"أبناء حسن الناقول" تبدأ التشغيل التجريبي لشركة في مصر بـ20 مليون ريال

الناقول للخرسانة
عمليات تابعة لشركة أبناء محمد حسن الناقول
سوق السعودية

"أبناء حسن الناقول" تبدأ التشغيل التجريبي لشركة في مصر بـ20 مليون ريال

التاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع هو الربع الثالث من العام 2021

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن إنهاء المرحلة الأولى من المشروع التوسعي (شركة الناقول للصناعات الإسمنتية) ضمن جمهورية مصر العربية بقيمة استثمارية تبلغ 20 مليون ريال، وبدء التشغيل التجريبي اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، الانتهاء من إنشاء مصنع لصناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) باستثمار مقداره 20 مليون ريال، في الربع الرابع من 2021.

وقالت الشركة، إنها قامت بتأسيس شركة تابعة لها في منطقة العلمين شمال جمهورية مصر العربية في عام 2019 مملوكة لها بالكامل.

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وأضافت أنها لم تزاول أي نشاط لها منذ تأسيسها والمتمركز نشاطها في صناعة المواد الإسمنتية (بلوك، خرسانة) باستثمار مقداره 20 مليون ريال تم تمويله ذاتياً من الأرباح المبقاة بالإضافة إلى تمويل من المؤسسين.

وتوقعت أبناء محسن الناقول، ارتفاع المبيعات والأرباح التشغيلية بسبب تشغيل المشروع، وبدء ذلك الأثر المالي في النصف الثاني من العام 2021، وبدء الإنتاج التجريبي في 15 يونيو 2021.

وأوضحت أن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع 60 يوماً، والتاريخ المتوقع للإنتاج التجاري للمشروع هو الربع الثالث من العام 2021.

وأشارت إلى أن إدارة مشروع ذاتية بالتعاون مع عدة جهات أخرى.

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