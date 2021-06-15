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"ريدان الغذائية" تمنح امتيازاً تجارياً جديداً في مصر

مطابخ ومطاعم ريدان
مطابخ ومطاعم ريدان
سوق السعودية

"ريدان الغذائية" تمنح امتيازاً تجارياً جديداً في مصر

قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع عقد امتياز تجاري مع مؤسسة النجمة الذهبية للوجبات الجاهزة في مصر.

وقالت شركة ريدان الغذائية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد تبلغ 30 ألف دولار تشمل رسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة 6% من إجمالي المبيعات.

وأوضحت أن العقد جاء بعد الترسية على وكيل الامتياز التجاري مؤسسة النجمة الذهبية للوجبات الجاهزة بجمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة بحي المعادي – شارع العروبة دار السلام.

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وأضافت أن مدة العقد 5 سنوات قابلة للتجديد، وسوف يكون للعقد أثر مالي إيجابي على الشركة بالربع الرابع لعام 2022.

أعلنت شركة ريدان الغذائية، في مايو الماضي، عن افتتاح فرع الامتياز التجاري (الفرانشايز) الكائن بجمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة في شارع فيصل.

كانت شركة ريدان الغذائية، قد أبرمت اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري شركة الراية المحدودة للمطاعم بمصر لمدة خمس سنوات في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة – شارع فيصل.

وبحسب بيان سابق لشركة "ريدان" على "تداول السعودية"، فإن قيمة العقد بلغت 30 ألف دولار تتمثل في رسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

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