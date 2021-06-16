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بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار

مقر بنك دبي الإسلامي
مقر بنك دبي الإسلامي
سوق دبي

بنك دبي الإسلامي يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار

تلقى طلبات تجاوزت 3 مليارات دولار وتسعيرها بأدنى سعر

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم الأربعاء، عن نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 1.9590% سنويًا.

وذكر البنك في بيان، أن هذه الصفقة تحمل أدنى سعر يحققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق على أي من إصدارات الصكوك السابقة.

وتخطى الاكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الصكوك، حيث بلغ حجم الاكتتاب 3 مليارات دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة الإمارات وبنك دبي الإسلامي على وجه الخصوص.

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وبحسب بيان دبي الإسلامي، فإنه على الرغم من أن السوق شهدت إصدارات مكثفة للصكوك خلال الأسبوع الماضي، إلا أن نجاح بنك دبي الإسلامي في إنجاز هذه الصفقة البارزة هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك، والمكانة الكبيرة التي يتمتع بها لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.

وأشار إلى أنه تم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الانتهاء من المحادثات مع المستثمرين، حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إنه على الرغم من كثرة الخيارات واكتظاظ السوق بالإصدارات الجديدة، نجح بنك دبي الإسلامي من جديد في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار.

وأضاف أنه خلال هذا العام، قمنا بإصدار الصكوك الدائمة القياسية لرأس المال الإضافي من المستوى الأول والصكوك الممتازة بأدنى مستويات على الإطلاق، مما يشكل خير برهان على ثقة الأسواق العالمية في الأسس المتينة للبنك، وكذلك ثقة المستثمرين باقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم".

وأصدرت الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.

وفوض دبي الإسلامي كلاً من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك HSBC، وشركة بيتك كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.

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