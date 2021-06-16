مسؤول: ADQ أبوظبي تستثمر في شركة هندية جديدة للتعلم عن بعد

استثمرت شركة القابضة الحكومية بإمارة أبوظبي "ADQ أبوظبي" في شركة التعلم عن بعد الهندية بايجوس التي أضحت واحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في البلد.

وكتب مايانك سينغال رئيس وحدة رأس المال المغامر والتكنولوجيا في الشركة على موقع "لينكد إن": "قابلنا بايجوس في 2020 وانبهرنا بقصته. يشرفنا أن نكون جزءا منها".

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ولم تعلق القابضة على حجم استثمارها في الشركة الجديدة وامتنعت بايجوس عن التعقيب.

وذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية أن القابضة ضمن المستثمرين في أحدث تمويل جمعته بايجوس وبلغ 350 مليون دولار مما قد يصل بقيمتها إلى 16.5 مليار دولار.

واستثمر جهاز قطر للاستثمار في الشركة الناشئة في عام 2019.

وتأسست شركة القابضة في عام 2018 واكتسبت شهرة خلال العام الماضي بفضل مجموعة من الصفقات. وهي ثالث صندوق سيادي كبير في الإمارة بعد جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة.

وتملك الشركة موانئ أبوظبي ومطار أبوظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية. كما كونت محفظة من شركات الأغذية والزراعة، وفي العام الماضي اتفقت على شراء حصة غير مباشرة قدرها 45% في لويس دريفوس لتجارة السلع الأولية.