.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"سيتي بنك" يتوقع تراجع إيرادات التداول بـ 30% في الربع الثاني

سيتي بنك
شعار سيتي بنك
بنوك

"سيتي بنك" يتوقع تراجع إيرادات التداول بـ 30% في الربع الثاني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع سهم بنك ستي غروب بقوة بعد تصريحات الرئيس المالي للبنك، التي كشف فيها بأن إيرادات وحدة التداول قد تتراجع بـ30% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وتعد توقعات الرئيس المالي لـ CITI أسوأ من توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بأقل من 10%، وذلك نتيجة تراجع انعكاس زخم التعافي الاقتصادي على الأسهم.

وتراجع سهم CITI أمس بحوالي 2%، علما أن مكاسب السهم بلغت 20% منذ بداية العام الحالي.

وكان الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase & Co قد توقع أيضاً تراجع إيرادات نشاط تداول الأسهم لدى مصرفه بـ38% إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست عروس داعش تطل ثانية: كنت غبية.. وأحب أغاني كاني ويست
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
قبل أن تذهب
المعارضة الإيرانية تجدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
المعارضة الإيرانية تجدد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية
اكتشف المزيد