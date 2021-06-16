"سيتي بنك" يتوقع تراجع إيرادات التداول بـ 30% في الربع الثاني

تراجع سهم بنك ستي غروب بقوة بعد تصريحات الرئيس المالي للبنك، التي كشف فيها بأن إيرادات وحدة التداول قد تتراجع بـ30% في الربع الثاني على أساس سنوي.

وتعد توقعات الرئيس المالي لـ CITI أسوأ من توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض بأقل من 10%، وذلك نتيجة تراجع انعكاس زخم التعافي الاقتصادي على الأسهم.

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وتراجع سهم CITI أمس بحوالي 2%، علما أن مكاسب السهم بلغت 20% منذ بداية العام الحالي.

وكان الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase & Co قد توقع أيضاً تراجع إيرادات نشاط تداول الأسهم لدى مصرفه بـ38% إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.