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"جي بي مورغان" يتوقع تراجعاً حاداً في إيرادات تداول الأسهم

جيمي دايمون رئيس جيه بي مورغان
جيمي دايمون رئيس جي بي مورغان
الأسواق العالمية

"جي بي مورغان" يتوقع تراجعاً حاداً في إيرادات تداول الأسهم

مقابل ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تحذير لافت للمستثمرين أتى من Jamie Dimon الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان"، الذي يتوقع تراجع إيرادات نشاط تداول الأسهم لدى مصرفه بـ38% ما يشير إلى نهاية الازدهار الذي شهدته "وول ستريت" خلال أزمة كورونا.

وأشار Dimon إلى أنه يتوقع تراجع إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية في JPMorgan إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، في حين توقع المحللون في وكالة "بلومبرغ" تراجعها إلى 6.5 مليار دولار.

من جانب آخر, توقع الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، بفضل نشاط سوق الاستحواذ والاندماج، وهو ما يمكن أن يجعل الربع الثاني من العام أحد أفضل الفصول في هذا النشاط على الإطلاق.

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