هل تُمنع "آبل" من حماية تطبيقاتها الخاصة؟

قال النائب الديمقراطي David Cicilline، الذي يقود حملة لتمرير لوائح جديدة لشركات التكنولوجيا الأميركية، إن شركة آبل ستُحظر بموجب قانون إصلاح مكافحة الاحتكار، من منح تطبيقاتها الخاصة ميزة منع المستخدمين من إزالتها من على أجهزة Apple.

ما يعني أن شركة آبل يجب أن تسمح للمستهلكين بتحديد التطبيقات التي يجب استخدامها أو إزالتها.

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حظر التفضيل الذاتي سينطبق أيضًا على خدمة الاشتراك Prime التابعة لشركة Amazon لأنه يضر ببعض البائعين.

وعندما سئل سيسلين عما إذا كانت شركة مايكروسوفت، ستخضع لإجراءات مماثلة، قال سيسلين إن الأمر متروك لوزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية لاتخاذ هذا القرار.