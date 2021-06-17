"حديد عز" تنتقل للأرباح بعد خسائر في أكثر من 7 سنوات

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز، عن تسجيل صافي ربح من الأعمال الأساسية بعد خصم حقوق الأقلية في الربع الأول من 2021، وذلك للمرة الأولى منذ 30 ربع عام أي أكثر من 7 سنوات، بقيمة 1.1 مليار جنيه مقابل صافي خسارة من الأعمال الأساسية بنحو 965 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 وصافي خسارة من الأعمال الأساسية بنحو 336 مليون جنيه في الربع الرابع من 2020.

جاء الارتفاع الملحوظ لصافي ربح الشركة مفاجئاً للتوقعات وتقديرات السوق. أرجعت وحدة بحوث "بلتون" المالية القابضة، تحول الشركة لتسجيل أرباح في الأساس، إلى ارتفاع مجمل الربح 36 مرة عن الربع الأول لعام 2020 (+3.0 مرة مقارنة بالربع الرابع لعام 2020) مسجلة 2.9 مليار جنيه في الربع الأول من 2021 مقابل 80 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 و957 مليون جنيه في الربع الرابع لعام 2020.

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وسجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بنسبة 25% على أساس سنوي (+11% على أساس ربع سنوي) مقابل استقرار تكلفة المبيعات على أساس سنوي (-5% على أساس ربع سنوي)، مما أدى إلى تسجيل هامش مجمل ربح بنحو 21% في الربع الأول من 2021 (+20 نقطة أساس على أساس سنوي، +13 نقطة أساس على أساس ربع سنوي).

وبلغت الإيرادات السنوية للشركة نحو 13.5 مليار جنيه (+11% على أساس ربع سنوي)، بدعم أساسي من الزيادة الملحوظة في مجمل أسعار البيع بنحو 41% على أساس سنوي و31% على أساس ربع سنوي إلى 11.945 جنيه للطن.

وبلغت مبيعات الحديد المسطح نحو 535 ألف طن (+66% على أساس سنوي، +12% على أساس ربع سنوي)، بدعم الزيادة السريعة للطلب العالمي على الحديد المسطح بدءاً من الربع الرابع من 2020، وارتفاع الطلب المحلي على الحديد المسطح بنسبة 25%.

في الوقت نفسه، تأثر الطلب على حديد التسليح بوقف إصدار تراخيص البناء مؤقتا للقطاع السكني مما أدى لوصول مبيعات حديد التسليح لدى حديد عز إلى 595 ألف طن (-37% على أساس سنوي، -30% على أساس ربع سنوي). بلغ إجمالي تكلفة الطن 9.729 جنيه (+12% على أساس سنوي، +12% على أساس ربع سنوي).

وسجلت الأرباح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب نحو 2.4 مليار جنيه في الربع الأول من 2021 (بهامش 18% في الربع الأول من 2021)، مقارنة بتسجيل خسائر 16 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 وبتحسن ملحوظ مقارنة بالأرباح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 671 مليون جنيه المسجلة في الربع الرابع من 2020.

وتعكس هذه الزيادة الملحوظة في الأرباح قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب الأداء القوي للإيرادات ومجمل الربح. فيما تراجعت مصروفات الفائدة في الربع الأول من 2021 إلى 869 مليون جنيه (-19% على أساس سنوي، -11% على أساس ربع سنوي).