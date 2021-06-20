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"التصنيع" تعيد تشغيل مصنع "SEPC" بعد الصيانة الدورية

شركة التصنيع الوطنية
شركة التصنيع الوطنية
سوق السعودية

"التصنيع" تعيد تشغيل مصنع "SEPC" بعد الصيانة الدورية

لا تغير في الأثر المالي المُعلن عنه سابقاً البالغ 90 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، عن الانتهاء من أعمال الصيانة وبدء التشغيل لمصنع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين "SEPC"، اليوم الأحد، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة دون تغير في الأثر المالي المعلن عنه سابقاً.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيكون لهذه الصيانة أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

وأضافت أنه لا تغير في الأثر المالي المُعلن عنه سابقاً البالغ 90 مليون ريال.

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يذكر أن "التصنيع" أعلنت عن إيقاف مصنع مصنع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثلين "SEPC" للصيانة الدورية المجدولة في 14 أبريل 2021.

كانت شركة التصنيع الوطنية، قد تحولت لتحقيق صافي ربح بقيمة 327.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر قدرها 51.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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