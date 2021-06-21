هيئة السوق السعودية تقر طرح 29% من أسهم مطاعم بيت الشطيرة في "نمو"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الموافقة على طرح أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في السوق الموازية "نمو".

وقالت الهيئة في بيان، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على طلب الشركة لطرح 725 ألف سهم، تمثل 29% من أسهمها في السوق الموازية.

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وحسب البيان، سيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وتابعت الهيئة: "يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار".

وأشارت إلى أنه في حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وأكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.