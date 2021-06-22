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صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية

الاتصالات السعودية مناسبة
شعار شركة الاتصالات السعودية
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يدرس بيع حصة في شركة الاتصالات السعودية

الصندوق عين بنوكاً لتقديم المشورة حول بيع حصة في STC

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها "بالقريبة من الأمر"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

يمتلك صندوق الاستثمارات أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وقالت 3 مصادر للوكالة، رفضوا ذكر أسماءهم، إن الصندوق عين كلا من بنك غولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.

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وقال أحد المصادر إن قيمة صفقة الاتصالات السعودية، قيد الدراسة، بينما لم يفصح عن قيمتها، بحسب الوكالة.

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام، وأغلق عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار اليوم الثلاثاء.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1.07 تريليون دولار، بحلول عام 2025.

وامتنع صندوق الاستثمارات العامة وغولدمان ساكس عن التعليق، ولم ترد شركة الاتصالات والأهلي كابيتال على الفور على طلبات رويترز للحصول على تعليق.

يمتلك الصندوق حالياً حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية، وتظهر بيانات رفينيتيف وحسابات رويترز أنه تقدر بنحو 50 مليار دولار.

تتمثل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في بناء محفظة دولية من الاستثمارات مع الاستثمار محليًا في المشاريع التي من شأنها أن تساعد في تقليل اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط.

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