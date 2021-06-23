سامبا تبدأ إجراءات نقل الأجور والحسابات إلى "البنك الأهلي السعودي"

بدأت مجموعة سامبا المالية السعودية، المندمجة مؤخراً مع البنك الأهلي التجاري، لتشكيل الكيان المصرفي الأكبر في البلاد، تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، فعلياً في عملية نقل حسابات العملاء إلى المصرف الجديد، ليكون على مراحل مع مرونة تفعيلها.

وأكدت على الاستمرار باستخدام الحساب في المجموعة، وأنه لن يكون هناك أي تأثير على العمليات، مبينة في الوقت ذاته أنه سيتم التواصل مع الجميع بخصوص نقل الحسابات والأجور الشهرية للموظفين، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

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وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن العام المنصرم عن توقيع اتفاق أولي مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ نحو 214 مليار دولار؛ حيث سيؤدي الاندماج إلى تكوين أكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة.

ووفق الصحيفة، قالت مجموعة سامبا المالية لعملائها مؤخراً إنه عند اكتمال نقل الحسابات سيتم التواصل مع العملاء على مراحل للبدء في تفعيلها بخطوات بسيطة من خلال القنوات الإلكترونية أو بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي السعودي، وعقب ذلك تحويل الأرصدة والمنتجات للحساب الجديد ثم إصدار بطاقات "مدى" ليتم إرسالها للجميع مع تزويد المستفيدين برسالة نصية لاستخدامها بعد التفعيل.

ودخل قرار اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية حيز التنفيذ ليبصر النور بذلك أكبر كيان مصرفي في البلاد وفي نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي السعودي خلال أبريل (نيسان) الماضي، ليبدأ المصرف أعماله رسمياً، مفيداً في بيان صادر حينها، عن نفاذ قرار الدمج، وبناء على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إليه.

وبحصة سوقية تبلغ 30%، يصبح البنك الجديد أكبر مؤسسة مالية في السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 837 مليار ريال (223 مليار دولار) وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع 15.6 مليار ريال (4.16 مليار دولار).

يذكر أن البنك الأهلي السعودي، أعلن عن تعيين عمار الخضيري رئيساً لمجلس إدارة البنك، في وقت قرر تعيين يزيد الحميّد (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين سعيد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للبنك.

من جانب آخر، أكد مصرف الراجحي، ثاني أكبر البنوك في السعودية، عدم وجود نية لتغيير المسمى، مبيناً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن تغيير الاسم ليس من ضمن خطط المصرف حالياً.