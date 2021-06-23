"سبكيم العالمية" تعلن توزيع أرباح بـ550 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، عن قرار مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي نحو 549.99 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 733.33 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

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ويكون تاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويكون تاريخ التوزيع 14 يوليو 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية" عن عزمها إيقاف عمليات الإنتاج في مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، إحدى الشركات التابعة لها، ويقع في مدينة الجبيل الصناعية.

وقالت إن هذا يأتي تماشيا مع استراتيجية "سبكيم" بهدف تحسين الربحية وكفاءة الأداء، ولضمان مستويات السيولة والاستقرار والحفاظ على سلامة الهيكلة المالية.

وتوقعت أن ينعكس إيقاف مصنع الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة بشكل إيجابي على نتائج الشركة في المرحلة القادمة.

وأشارت إلى الإعداد حالياً لبدء عملية إيقاف الإنتاج في المصنع، ومن المقرر أن تبدأ في تاريخ 1 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر.

وذكرت أن الأثر المالي سوف يظهر مع نتائج الربع الثالث للعام 2021.