غيم ستوب تجمع 1.13 مليار دولار من بيع أسهم في السوق

جمعت شركة GameStop، نحو 1.13 مليار دولار من بيع 5 ملايين سهم بنظام البيع في السوق، أو ما يعرف بـat-the-market offering.

وتعتزم الشركة استخدام حصيلة البيع للاستثمار في مبادرات للنمو وتدعيم ميزانيتها.

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واستفادت GameStop من الطلب القوي على السهم لتقوم ببيع أسهم جديدة، بمتوسط سعر 225.2 دولار، بحسب حسابات بلومبرغ.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم بها GameStop ببيع أسهم بهذا النظام خلال العام الحالي، بعد أن جمعت 550 مليون دولار في أبريل.