فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند

قالت شركة فايز، اليوم الخميس، إن لقاحها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند.

وأضافت الشركة أن أبحاثها كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة.

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يأتي ذلك بينما اجتمع مستشارو المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) يوم أمس الأربعاء، لتقييم إمكانية وجود صلة بين حالات نادرة لالتهاب القلب ولقاحات كورونا المعتمدة على تقنية mRNA من شركة Pfizer وشريكتها BioNTech ومن Moderna.

جاء تحقيق مراكز (CDC) في حالات التهاب في القلب بشكل رئيسي لدى الشباب تطول لعدة أشهر، بعد أن قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر إنها ترى صلة محتملة بين مثل هذه الحالات ولقاح فايزر.

وكان من المقرر خلال اجتماع اللجنة، تقديم تفاصيل أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور تم الإبلاغ عنها لمراكز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء بين أكثر من 20 مليون مراهق وشاب تلقوا التطعيم، بحسب ما قالته روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي.