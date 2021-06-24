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مساهمو "الكثيري" يقرون زيادة رأس المال 25% بأسهم منحة

الكثيري القابضة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

مساهمو "الكثيري" يقرون زيادة رأس المال 25% بأسهم منحة

احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة الكثيري القابضة على أساس سعر 84.60 ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وافق مساهمو شركة الكثيري القابضة، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أمس الأربعاء، على زيادة رأس المال بنسبة 25% بأسهم منحة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن رأس المال بعد الزيادة يصبح 113.022 مليون ريال، بدلاً من 90.418 مليون ريال، ويكون عدد الأسهم بعد الزيادة 11.302 مليون سهم، بدلاً من 9.04 مليون سهم.

وأضافت "الكثيري" أن الزيادة تكون عن طريق منح سهم لكل 4 أسهم مملوكة، عن طريق رسملة مبلغ 22.604 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

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وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

وأعلنت "تداول السعودية"، عقب موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة على زيادة رأسمال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 84.60 ريال لهذا اليوم الخميس، وإلغاء الأوامر القائمة.

وذكرت أن شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ستقوم بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاثنين 28 يونيو 2021.

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