مجموعة "تمر" السعودية تستحوذ على Mumzworld

قال موقع Mumzworld لتسويق المنتجات الخاصة بالأطفال والأمهات، إنه تم توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة "تمر" السعودية.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة أعمال الموقع مع اشتداد المنافسة من كل من "أمازون" وNoon.com وموقع FirstCry.com، والذي قيم عند مليارين و100 مليون دولار.

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من جانبها، قالت منى عطايا الرئيس التنفيذي لـ Mumzworld، إن استحواذ مجموعة "تمر" على الموقع سيعزز نموها الجغرافي وسيسهم بتوسيع نطاق منتجاتها، مشيرة إلى أنه تم جمع حتى الآن 50 مليون دولار من التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "تمر" تعمل في مجال الرعاية الصحية والخدمات اللوجيتسية.