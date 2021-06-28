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مجموعة "تمر" السعودية تستحوذ على Mumzworld

منى عطايا الرئيس التنفيذي لـ Mumzworld
منى عطايا الرئيس التنفيذي لـ Mumzworld
تجارة إلكترونية

مجموعة "تمر" السعودية تستحوذ على Mumzworld

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دبي - العربية.نت

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قال موقع Mumzworld لتسويق المنتجات الخاصة بالأطفال والأمهات، إنه تم توقيع اتفاقية بيع وشراء مع مجموعة "تمر" السعودية.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة أعمال الموقع مع اشتداد المنافسة من كل من "أمازون" وNoon.com وموقع FirstCry.com، والذي قيم عند مليارين و100 مليون دولار.

من جانبها، قالت منى عطايا الرئيس التنفيذي لـ Mumzworld، إن استحواذ مجموعة "تمر" على الموقع سيعزز نموها الجغرافي وسيسهم بتوسيع نطاق منتجاتها، مشيرة إلى أنه تم جمع حتى الآن 50 مليون دولار من التمويل.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة "تمر" تعمل في مجال الرعاية الصحية والخدمات اللوجيتسية.

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