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خسائر "عذيب للاتصالات" السنوية تتراجع 46.6% إلى 38 مليون ريال

عذيب للاتصالات
شعار شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"
سوق السعودية

خسائر "عذيب للاتصالات" السنوية تتراجع 46.6% إلى 38 مليون ريال

بلغت خسائرها المتراكمة 116.79 مليون ريال كما في 31 مارس 2021

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دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"، تراجع صافي الخسائر بنسبة 46.57% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لتسجل 38.26 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 71.61 مليون ريال في السنة المالية الماضية.

وقالت "عذيب للاتصالات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وتحقيق إيرادات تمويلية وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء وانخفاض مخصص انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية.

وأضافت أن ذلك على الرغم من انخفاض الإيرادات وارتفاع مصاريف البيع والتسويق وزيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة الزكاة وضريبة الدخل.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 116.79 مليون ريال كما في 31 مارس 2021، تمثل 51.10% من رأس مال الشركة.

وأشارت إلى أن ذلك بسبب زيادة خسائر انخفاض القيمة في الممتلكات والمعدات وزيادة مخصص الزكاة وضريبة الدخل.

وتبدأ السنة المالية للشركة مطلع أبريل من كل عام، وتنتهي آخر مارس من العام التالي.

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