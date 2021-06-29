إعمار العقارية تبيع صكوكاً لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 3.7%

أظهرت وثيقة، اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن شركة إعمار العقارية باعت صكوكا لأجل 10 سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 3.7%.

وكانت شركة إعمار العقارية قد أعلنت عن طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى لمدة 10 سنوات.

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وقالت الشركة في بيان سابق لسوق دبي المالي، إنها قامت بتكليف كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسيين لترتيب مكالمات مع المستثمرين الدوليين بالإضافة لمكالمات مع مستثمري الدخل الثابت سواء مع كل منهم على حدة أو مع مجموعة منهم اعتباراً من 28 يونيو 2021.

وأضافت أنه وفقاً لظروف السوق قد يتبع ذلك عملية طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى غير المحملة بضمانات بالدولار الأميركي وفقاً للائحة (S)، وذلك لمدة 10 سنوات ضمن برنامج إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار، وتقوم إعمار العقارية بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.