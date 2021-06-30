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خسائر "الحكير" السنوية ترتفع 63% إلى 1.1 مليار ريال

سوق السعودية

خسائر "الحكير" السنوية ترتفع 63% إلى 1.1 مليار ريال

انخفاض الإيرادات بنسبة 20.8% في السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، ارتفاع خسائرها بنسبة 62.99% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لتسجل 1.110 مليار ريال، مقارنة بنحو 681.2 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الخسائر يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض الإيرادات بنسبة 20.8% في السنة المالية المنتهية 31 مارس الماضي، بما يعادل 1.106 مليار ريال، لتسجل 4.23 مليار ريال.

وأضافت الشركة، أن انخفاض الإيرادات يعكس تأثير الإغلاق المؤقت لشبكة المتاجر التابعة والقيود المفروضة على الحركة، التزاماً بتدابير الصحة العامة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء السعودية وجميع الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركة.

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وأوضحت أنه في المملكة، أُغلقت جميع المتاجر بالكامل من 15 مارس إلى 26 أبريل 2020، وفُتحت متاجر الأزياء بعد ذلك تدريجياً مع فرض قيود إضافية، بينما واصلت متاجر الأغذية والمشروبات عملها مع تواجد عدد محدود من الأشخاص بداخلها خلال السنة بأكملها، إلى جانب عمليات الإغلاق المتقطعة في أوقات أخرى.

وتابعت: "التزمت الأسواق الدولية الرئيسية طوال السنة بساعات عمل محدودة".

وقدرت الإيرادات الضائعة على الشركة في الربع الأول من السنة المالية 2021 بسبب عمليات الإغلاق بمبلغ 1.2 مليار ريال، ويرجع الانخفاض أيضاً إلى إغلاق المتاجر التي لا تدر أرباحاً للشركة، واستبعاد العلامات التجارية ضعيفة الأداء خلال نفس الفترة.

وذكرت "الحكير" أن خسائرها المتراكمة بلغت نحو 1.038 مليار ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، ما يعادل 49.4% من رأس المال البالغ 2.1 مليار ريال.

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