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صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء شركة مدرجة في ناسداك دبي

صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناسبة
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يدرس شراء شركة مدرجة في ناسداك دبي

لدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40٪

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دبي - العربية.نت

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يدرس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شراء شركة التصميم الداخلي "ديبا" المدرجة في ناسداك دبي، وذلك لتجهيز الفنادق تحت الإنشاء في المملكة، بحسب مصادر لوكالة رويترز.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تحويل شركة ديبا إلى شركة خاصة. وسيكون هذا هو الشطب الثالث لشركة مدرجة من سوق دبي هذا العام ، بعد دي إكس بي إنترتينمنتس وموانئ دبي العالمية.

ولدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40٪ تقريبًا ويبلغ رأس مالها نحو 36 مليون دولار .

يأتي هذا في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعة السياحة كجزء من تنويع الاقتصاد، إذ تشمل مشاريع ديبا السابقة في دبي تجهيز برج خليفة ومنتجع أتلانتس في دبي.

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