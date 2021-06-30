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"أنابيب" تتحول للربحية بمليون ريال في الربع الأول

الشركة العربية للأنابيب - موقع الشركة
مصنع الشركة العربية للأنابيب
سوق السعودية

"أنابيب" تتحول للربحية بمليون ريال في الربع الأول

خسائرها المتراكمة بلغت 310 مليون ريال ما يعادل 77.5% من رأس المال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" إلى تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بنحو مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية أيضاً، بالمقارنة بخسائر نحو 156.2 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "أنابيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول للربحية يعود إلى ارتفاع مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2021 بنسبة نحو 94% مقارنة بالفترة لعام 2020 لتصل إلى 129.3 مليون ريال مقابل 66.5 مليون ريال.

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وأرجعت زيادة المبيعات إلى قيام الشركة بتسليم الطلبات للعملاء والذي تأخرت في فترات سابقة بسبب جائحة كورونا، وكذلك انخفاض هامش تكلفة المبيعات للربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مما ساهم في رفع هامش الربح للربع الأول من 2021.

وأشارت كذلك إلى تحسن الإنتاجية في مصنعي الرياض والجبيل خلال الربع مما ساهم في رفع المبيعات.

وذكرت "أنابيب" أن خسائرها المتراكمة بلغت 310 مليون ريال، ما يعادل 77.5% من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.

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