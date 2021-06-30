"الخدمات الأرضية" تبرم عقداً مع الخطوط السعودية بـ5.9 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن إبرامها عقدا مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (طرف ذو علاقة)، لمدة 5 سنوات تتضمن 3 سنوات مع خيار تجديد سنتين، وذلك اعتباراً من مطلع أبريل 2021 حتى 31 مارس 2026.

وقالت "الخدمات الأرضية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القيمة التقديرية للعقد عن الخمس سنوات تبلغ 5.9 مليار ريال مقارنة بحجم عمليات التشغيل لعام 2019.

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وتقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بمقتضى العقد بتزويد رحلات شركة الخطوط السعودية الداخلية والدولية بخدمات المناولة الأرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات المملكة.

وتتوقع "الخدمات الأرضية" أن يساهم العقد المبرم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها والتأثير بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثاني من العام 2021.

وتوقعت انعكاس الأثر المالي عليها اعتباراً من الربع الثاني من 2021.