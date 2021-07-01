إيرادات "سيتي بنك" في السعودية تتضاعف 3 مرات

أعلن سيتي بنك، أن إيراداته في السعودية من قطاعات الاستثمار والشركات، نمت بثلاثة أضعاف تقريبا منذ عودته إلى المملكة في عام 2018 بحسب بيان البنك.

وكان البنك قد قام بأعمال استشارية للطرح العام الأولي الأكبر عالميا لشركة أرامكو في عام 2019، وذلك بعد عامين من الحصول على الترخيص من هيئة سوق المال السعودية.

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كما لعب البنك دور المستشار لإصدارات سندات سيادية وسندات للشركات في السعودية خلال الفترة الماضية.

وقد حصل البنك على رخصة استثمار مصرفي في السعودية عام 2017، وظفر منذ ذلك الحين بدور في بعض من أكبر الصفقات في المملكة.

وعاد "سيتي بنك" إلى السعودية بعد التخارج منها عبر بيع حصته في سامبا المالية عام 2004، تاركاً الساحة لمنافسيه "جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي"، في وقت تجري المملكة إصلاحات كبيرة على الاقتصاد وتدخل في مرحلة تحول بعيداً عن الاعتماد على النفط.