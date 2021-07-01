.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيرادات "سيتي بنك" في السعودية تتضاعف 3 مرات

بنوك

إيرادات "سيتي بنك" في السعودية تتضاعف 3 مرات

منذ عودة أعماله بالمملكة في 2018

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن سيتي بنك، أن إيراداته في السعودية من قطاعات الاستثمار والشركات، نمت بثلاثة أضعاف تقريبا منذ عودته إلى المملكة في عام 2018 بحسب بيان البنك.

وكان البنك قد قام بأعمال استشارية للطرح العام الأولي الأكبر عالميا لشركة أرامكو في عام 2019، وذلك بعد عامين من الحصول على الترخيص من هيئة سوق المال السعودية.

كما لعب البنك دور المستشار لإصدارات سندات سيادية وسندات للشركات في السعودية خلال الفترة الماضية.

هذه توقعات سيتي بنك للأسهم العالمية في 2021 أسواق المال الأسواق العالمية هذه توقعات سيتي بنك للأسهم العالمية في 2021

وقد حصل البنك على رخصة استثمار مصرفي في السعودية عام 2017، وظفر منذ ذلك الحين بدور في بعض من أكبر الصفقات في المملكة.

وعاد "سيتي بنك" إلى السعودية بعد التخارج منها عبر بيع حصته في سامبا المالية عام 2004، تاركاً الساحة لمنافسيه "جي بي مورغان" و"إتش إس بي سي"، في وقت تجري المملكة إصلاحات كبيرة على الاقتصاد وتدخل في مرحلة تحول بعيداً عن الاعتماد على النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها  اليابانيون اتجهوا للحصول على تكنولوجيا صناعة البنادق من الأوروبيين واقتتلوا بها 
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
الأكثر قراءة
السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة السعودية.. تفاصيل جريمة الداعشي قاتل رجل الأمن بـ14 رصاصة
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم بمصر
قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة قضية الآثار بمصر.. النيابة تكشف مفاجآت جديدة
قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. قصة سعودية مستوحاة من الثمانينيات.. "شاهد" تعرض "رشاش"
تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان تونس.. إدانة واسعة للاعتداء الجديد على عبير موسي تحت قبة البرلمان
شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة شاهد.. قرش ينهش جزءا من قدم مظلي أردني في العقبة
قبل أن تذهب
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
ضغوط من الجمهوريين لتمرير مشروع قانون معاقبة الميليشيات المدعومة إيرانيا
اكتشف المزيد