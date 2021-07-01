تابعة لـ"سليمان الحبيب" تشتري 12 قطعة أرض بمدينة الرياض

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية "سليمان الحبيب"، عن توقيع شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية، التابعة لها، اليوم الخميس، اتفاقية شراء مع شركة واجهة الحمراء للاستثمار، كطرف بائع ذو علاقة، لشراء 12 قطعة أرض متجاورة على طريق الملك عبدالله في حي الحمراء، بمدينة الرياض.

وقالت "سليمان الحبيب" في بيان على "تداول السعودية"، إن قطع الأراضي مقيدة في 6 صكوك بمساحة كليّة قدرها 13,300 متر مربع بسعر إجمالي نحو 69.04 مليون ريال بدون ضريبة التصرفات العقارية، تسدد للبائع عند الإفراغ.

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وأضافت أن الاتفاقية وقعت مباشرة بين الطرفين ولا يوجد وسطاء ولا عمولة سعي.

وأوضحت أن الشروط الرئيسية للصفقة تتضمن دفع ثمن شراء الأراضي بموجب شيكات مصرفية تسلم للبائع عند عملية الإفراغ، بالإضافة إلى الشراء مباشرة بين الطرفين ولا يوجد وسطاء ولا عمولة سعي، وأن يلتزم المشتري بدفع ضريبة التصرفات العقارية وفق الأنظمة النافذة.

وذكرت أنه في حال عدم تمكن المجموعة من الحصول على موافقة الجمعية العامة على هذه الاتفاقية وفق الأنظمة ذات العلاقة، فإن هذه الاتفاقية تعتبر لاغية، وعليه يتم إعادة الحال بين البائع والمشتري إلى ماكانت عليه قبل الاتفاقية، ويلتزم المشتري برد المبيع إلى البائع إن كان قد تسلّمه، ويردّ البائع كامل ما قبضه من ثمن إلى المشتري دون أي مسؤولية على المشتري.

وذكرت "سليمان الحبيب"، أن الصفقة تمول من مصادر التمويل الداخلية للمجموعة، وتستهدف من الصفقة دعم الخطط الاستراتيجية للمجموعة.

وقد تمت هذه الصفقة ضمن سياق الأعمال الإعتيادية، ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية، وسيتم عرض هذه الاتفاقية على الجمعية العامة القادمة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضحت "سليمان الحبيب"، أنه شراء الأصل تم بقيمة تكلفة الأرض على البائع والتي مقدارها نحو 69.04 مليون ريال، وهذا السعر أقل من ثلاثة تقييمات تم الحصول عليها من مقيمين مستقلين ومرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل إبرام هذه الصفقة، حيث بلغ متوسط قيمة التقييمات المقدمة مبلغ وقدره 91.66 مليون ريال.

وتمت هذه الصفقة ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية، وسيتم عرض هذه الاتفاقية على الجمعية العامة القادمة وفق الأنظمة ذات العلاقة.