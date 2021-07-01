مجلس إدارة "الحكير" يوصي بدراسة إعادة هيكلة رأس المال

أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه "الحكير"، اليوم الخميس، عن قرار مجلس إدارتها التوصية بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال، وتشمل تخفيض رأس المال ومن ثم رفعه بما يتناسب مع وضع الشركة المالي.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، يشمل هذا التكليف تعيين مستشارين ماليين وقانونيين وتقديم خطة مالية مستقبلية إلى مجلس الإدارة، تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

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ويهدف قرار المجلس إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها 1,037,812,790 ريالا، كما في نهاية السنة المالية 2021م المنتهية في 31/03/2021، أي ما يعادل 49.4% من رأس مال الشركة البالغ 2,100,000,000 ريال بنهاية الفترة ذاتها.

يذكر أن النتائج المالية السنوية لشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، أظهرت ارتفاع خسائرها بنسبة 62.99% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لتسجل 1.110 مليار ريال، مقارنة بنحو 681.2 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع الخسائر يرجع إلى عدة عوامل منها انخفاض الإيرادات بنسبة 20.8% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بما يعادل 1.106 مليار ريال، لتسجل 4.23 مليار ريال.

وقالت الشركة إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية كنسبة التخفيض في رأس المال، و تاريخ التخفيض، ونسبة الزيادة في رأس المال، على سبيل المثال لا الحصر، في حينه بحسب اللوائح والتنظيمات.