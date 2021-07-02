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حصة "جهاز قطر للاستثمار" في "كريدي سويس" قد ترتفع إلى 6% بعد صفقة سندات

كريدي سويس
كريدي سويس
بنوك

حصة "جهاز قطر للاستثمار" في "كريدي سويس" قد ترتفع إلى 6% بعد صفقة سندات

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دبي - العربية.نت

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من المقرر أن ترتفع حصة جهاز قطر للاستثمار في مجموعة Credit Suisse، بعد أن اكتتب في سندات قابلة للتحويل إلى أسهم، مما سيصل بحصته إلى حوالي 6٪.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، خفض الصندوق السيادي الخليجي حيازته الحالية في البنك السويسري من 133 مليون سهم إلى حوالي 128 مليون سهم أو 4.8٪. ومع ذلك، فإن الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في نوفمبر، يمنحه حقوقًا لحصة أخرى بنسبة 1.168٪، أو ما يقرب من 31 مليون سهم، وفقًا للإيداع التنظيمي الذي اطلعت عليه "بلومبرغ".

وجمع المقرض السويسري ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، من مستثمرين عبر بيع سندات، في محاولة لتخفيف أي مخاوف بعد أن تعرض لضربة من فضائح جعلته أسوأ سهم لبنك رئيسي في أوروبا من حيث الأداء.

وتضرر بنك Credit Suisse هذا العام جراء فضيحة صندوقي Archegos Capital Management و Greensill Capital، مما تسبب في خسائر بمليارات الدولارات وضرر إضافي لسمعته.

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