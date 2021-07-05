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بدء تداول وحدات "الخبير ريت" الجديدة غداً

الخبير ريت مناسبة
شعار "الخبير ريت"
سوق السعودية

بدء تداول وحدات "الخبير ريت" الجديدة غداً

بعد طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة تداول السعودية، عن بدء تداول الوحدات الجديدة لصندوق "الخبير ريت"، اعتباراً من يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان لها، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس إدارة هيئة السوق المالية على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول "الخبير ريت" عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

كانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت في يناير الماضي، عن موافقتها على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" الذي تديره عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وتشمل الاستحواذات المستهدفة عقارات لوجستية وتعليمية وصناعية تقع في كل من مدينتي الرياض وجدة.

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