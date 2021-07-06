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تغطية اكتتاب المؤسسات في طرح "التنمية الغذائية" بـ9534%

شركة التنمية الغذائية
شعار شركة التنمية الغذائية
سوق السعودية

تغطية اكتتاب المؤسسات في طرح "التنمية الغذائية" بـ9534%

الجهات المشاركة اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة التنمية الغذائية عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وأن نسبة التغطية بلغت 9534% من إجمالي الأسهم المطروحة بسعر 67 ريالاً للسهم الواحد.

وأضافت أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 6 ملايين سهم عادي والتي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 600 ألف سهم عادي والتي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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وأكدت شركة السعودي الفرنسي كابيتال أنها أتمت مع الجهة المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، كافة الاستعدادات لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد والذي سيكون لمدة يوم واحد فقط وذلك بتاريخ 27 يوليو 2021.

كانت شركة التنمية الغذائية السعودية، قد حددت النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا للسهم الواحد، ما يجعل القيمة المستهدفة للطرح تتراوح بين 354 مليوناً و402 مليون ريال.

وتطرح "التنمية الغذائية" 6 ملايين سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمال الشركة السعودية.

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