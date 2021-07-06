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حصة جهاز قطر للاستثمار بـ"كريدي سويس" ترتفع إلى 6%

كريدي سويس
كريدي سويس
اقتصاد قطر

حصة جهاز قطر للاستثمار بـ"كريدي سويس" ترتفع إلى 6%

بعد اكتتاب جهاز قطر في اثنتين من الأوراق المالية القابلة للتحويل

متابع الغاء المتابعة

وكالات

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أفاد إفصاح تنظيمي بأن حصة جهاز قطر للاستثمار في كريدي سويس تبلغ 6%، وهو أكثر من التقديرات السابقة، وذلك بعد اكتتابه في اثنتين من الأوراق المالية القابلة للتحويل، والتي سيتم تحويلها إلى أسهم في وقت لاحق من العام.

ويظهر الإفصاح الجديد لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن الصندوق القطري كان من بين المستثمرين الذين اشتركوا في زيادة رأسمال كريدي سويس في أبريل/نيسان، عندما أصدر البنك السويسري سندات إلزامية التحول إلى أسهم.

تظهر بيانات البورصة أن حصة جهاز قطر للاستثمار تبلغ 4.84%، ومع ذلك ترتفع الحصة إلى 6.01% إذا أخذت في الاعتبار الأصول القابلة للتحويل، بحسب الإفصاح الجديد.

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كان كريدي سويس قال في أبريل/نيسان إن السندات إلزامية التحول سيتم تحويلها عند استحقاق ستة أشهر، لكنها قد تخضع للتحويل المبكر عند وقوع أحداث معينة.

وزاد كريدي سويس رأس المال وأوقف عمليات إعادة شراء الأسهم وخفض توزيعات الأرباح وأعاد تشكيل إدارته، بعد خسارة أكثر من 5 مليارات دولار على خلفية انهيار صندوق أركيجوس وتعليق أموال مرتبطة بجرينسل.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، خفض الصندوق السيادي الخليجي حيازته الحالية في البنك السويسري من 133 مليون سهم إلى حوالي 128 مليون سهم أو 4.8%. ومع ذلك، فإن الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في نوفمبر، يمنحه حقوقًا لحصة أخرى بنسبة 1.168%، أو ما يقرب من 31 مليون سهم، وفقًا للإيداع التنظيمي الذي اطلعت عليه "بلومبرغ".

وجمع المقرض السويسري ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، من مستثمرين عبر بيع سندات، في محاولة لتخفيف أي مخاوف بعد أن تعرض لضربة من فضائح جعلته أسوأ سهم لبنك رئيسي في أوروبا من حيث الأداء.

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