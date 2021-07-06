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"إعمار المدينة الاقتصادية" تُعين سيريل بيايا رئيساً تنفيذياً

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. اقتصاد وترفيه وسياحة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة للشركة
سوق السعودية

"إعمار المدينة الاقتصادية" تُعين سيريل بيايا رئيساً تنفيذياً

يتمتع بأكثر من 20 عاما من العمل في الهندسة والاستراتيجية والتمويل ومهارات إدارة الأعمال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن تعيين سيريل بيايا كرئيس تنفيذي للشركة.

وقالت إعمار المدينة الاقتصادية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سيريل مسؤول تنفيذي معروف في قطاع السياحة والتطوير في سلطنة عمان ويتمتع بأكثر من 20 عاما من العمل في الهندسة والاستراتيجية والتمويل ومهارات إدارة الأعمال، وعلى وجه التحديد كرئيس تنفيذي.

وأضافت أن سيريل يقود حاليا الإدارة والعمليات في ستانفورد ورسل، وهي شبكة من المتخصصين المستقلين في مجال العقارات والتمويل والضيافة وكبار قادة الصناعة الذين يتمتعون بخبرات متعددة التخصصات في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا لتقديم حلول متكاملة مصممة خصيصاً للمستثمرين في قطاع الضيافة والعقارات، وللملاك والممولين والمشغلين بنهج واقعي وعملي.

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وتابعت: "لقد سبق لسيريل العمل كرئيس تنفيذي لشركة موستير، وهي إحدى الشركات العمانية الخاصة الكبرى التي تعمل في مجال التطوير العقاري، وهي جزء من مجموعة شركة محمد البرواني القابضة، وقد تضمنت مشاريع موستير تطوير فنادق المشغلين الدوليين المعروفين على المستوى المتوسط والفائق الفخامة".

كما عمل سيريل أيضا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة موريا للتطوير السياحي، وهي شركة مشتركة بين أوراسكوم للتطوير وشركة عُمران، حيث قاد بنجاح تطوير أكبر أربعة مشاريع لمركز التجارة الدولي في سلطنة عمان.

وعمل في منصب كبير مديري الاستراتيجيات وتمويل الشركات في شركة آرثر أندرسون حيث قاد الممارسات الأوروبية للضيافة والعقارات والسفر والسياحة.

وسيريل حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من ليسيه تيير - فرنسا ودرجة الماجستير في الهندسة من المدرسة المركزية، ليل – فرنسا، وقد تخرج من كلاهما بمرتبة الشرف.

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