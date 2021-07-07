أرباح "المتقدمة" ترتفع 68% إلى 436 مليون ريال في نصف السنة الأول

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2021، بتسجيل ارتفاع في صافي الأرباح نصف السنوية بواقع 68%، إلى 436 مليون ريال من 259 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2020.

وعزت الشركة الزيادة في صافي الربح في بيان على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع أسعار مبيعات البولي بروبيلين بنسبة 53%، وزيادة حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد بمبلغ 53 مليون ريال.

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ونوه البيان إلى أن صافي الربح ارتفع على الرغم من انخفاض كمية مبيعات البولي بروبليين بنسبة 14% نتيجة للصيانة الدورية المجدولة في عام 2021.

كما زادت أسعار البروبان والبروبليين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 53% و43% على التوالي، وارتفع استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 15%، إلى جانب ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 57%.

يذكر أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، تم إعدادها من قبل إدارة الشركة، وهي خاضعة للمراجعة من قبل المراجع الخارجي.