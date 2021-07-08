عمومية "مجموعة فتيحي" تُقر خفض رأس المال 50%

أعلنت شركة مجموعة فتيحي القابضة، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أن نسبة التخفيض تبلغ 50% من رأسمال الشركة بمعدل سهم واحد لكل سهمين.

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وأرجعت الشركة سبب التخفيض إلى زيادة رأس المال عن الحاجة، موضحة أنه سيتم إلغاء 27.5 مليون سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى، وستقوم الشركة بتمويل عملية التخفيض من مواردها الذاتية.

وحول أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة، أشار البيان، إلى أنه لا يوجد أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي.

وتوقع مجلس إدارة مجموعة فتيحي أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

وحسب البيان، سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمين الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع)، في نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

كما سيتم تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة، لتتوافق مع تخفيض رأس المال، كذلك تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، لتتوافق مع تخفيض رأس المال.

وكانت مجموعة فتيحي حصلت الشهر الماضي على موافقة هيئة السوق المالية السعودية، بشأن تخفيض رأسمالها في يونيو الماضي.

وفي بيان منفصل، أعلنت "مجموعة فتيحي" عن بدء فترة اعتراض الدائنين وفقاً لأحكام المادة (145) من نظام الشركات.

وتابعت: "يحق لأي دائن لشركة مجموعة فتيحي القابضة الاعتراض على عملية التخفيض خلال فترة الاعتراض من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي للشركة".

وستبدأ فترة اعتراض الدائنين من 8 يوليو 2021 لمدة (60) يومًا تنتهي بنهاية يوم 5 سبتمبر 2021.