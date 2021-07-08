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بعد أيام من دخولها البورصة.. المساهمون يرفعون دعوى ضد "ديدي" الصينية

شركات

بعد أيام من دخولها البورصة.. المساهمون يرفعون دعوى ضد "ديدي" الصينية

بعد أسبوع من إدراج أسهمها في بورصة نيويورك

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دبي - العربية.نت

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تستمر الأخبار السلبية المتعلقة بشركة ديدي الصينية للنقل التشاركي حيث تواجه دعوى قضائية من مساهمين في الولايات المتحدة، بعد أسبوع من إدراج أسهمها في بورصة نيويورك.

وبحسب الدعوى القضائية التي رفعت في محكمة في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس، اتهم المساهمون الشركة بعدم الكشف عن المحادثات الجارية بين الشركة والسلطات الصينية حول امتثال الأولى لقوانين وأنظمة الأمن السيبراني.

من جهتها، أكدت الشركة أنه لم يكن لديها أي علم قبل الطرح العام بأن السلطات الصينية كانت تنوي البدء في تحقيق ضدها.

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وتراجع السهم في جلسة ما قبل الافتتاح اليوم بنسبة 7%. وكانت تراجعت أمس القيمة السوقية لشركة ديدي Didi Global Inc في تداولات قبل السوق، بعد أن أمرت هيئة تنظيمية صينية بإزالة منصة الشركة من متاجر التطبيقات، عقب أيام من طرح عام أولي للشركة بقيمة 4.4 مليار دولار في الولايات المتحدة.

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